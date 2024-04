Formula E, i due E-Prix di Misano in diretta esclusiva in chiaro sui canali Mediaset

MISANO E-PRIX

Doppio appuntamento sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il Mondiale 100% elettrico: la diretta su Italia 1 e Sportmediaset.it

La Formula E sbarca in Europa e scopre lo storico circuito di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli. Il Mondiale 100% elettrico è atteso da un doppio E-Prix sul territorio italiano: il primo sabato 13 aprile, il secondo domenica 14. Entrambi saranno trasmessi in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1 e Sportmediaset.it. Il sito trasmetterà in streaming anche le tre sessioni di prove libere e le qualifiche.

La telecronaca di Italia 1 è affidata a Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. In studio, pre-gara con Ronny Mengo e Luca Filippi. In streaming, spazio a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara.

Il circuito di Misano Adriatico ospita per la prima il campionato green. Il circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli presenta un layout ad hoc, con la Curva 1 che taglia verso destra, per ricongiungersi alla Curva 4, che conduce poi alla Curva della Quercia. Da lì, il percorso torna regolare, fatta eccezione per una chicane lenta all’altezza del Curvone. Da sottolineare anche una modifica alla pit lane, che viene allungata per consentire ai piloti di uscire dopo la Curva 2.

Di seguito, il dettaglio della programmazione:

VENERDÌ 12 APRILE

Prove Libere 1, dalle 16.55 alle 17.40: Sportmediaset.it

SABATO 13 APRILE

Prove Libere 2, dalle 08.00 alle 08.30: Sportmediaset.it

Qualifiche, dalle 10.00 alle 12.00: Sportmediaset.it

Gara 1, dalle ore 15.00: Italia 1 e Sportmediaset.it

DOMENICA 14 APRILE

Prove Libere 3, dalle 08.00 alle 08.40: Sportmediaset.it

Qualifiche, dalle 10.00 alle 12.00: Sportmediaset.it

Gara 2, dalle ore 15.00: Italia 1 e Sportmediaset.it