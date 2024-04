Formula E Misano, qualifiche: Hughes in pole position in Gara 2

MISANO E-PRIX

Il britannico della McLaren ha battuto la DS di Vergne nel duello finale: solo 10° il vincitore di Gara 1, Rowland

Sarà Jake Hughes a partire in pole position nel secondo E-Prix di Misano, settimo appuntamento del Mondiale di Formula E 2023/24. Il britannico della McLaren ha chiuso il suo giro nel duello finale in 1'16''538, battendo per 245 millesimi la DS di Jean-Eric Vergne, che scatterà al suo fianco. In seconda fila la Porsche di Pascal Wehrlein e l'Abt di Nico Muller, mentre partiranno soltanto dalla quinta fila i primi due della classifica iridata, Jake Dennis (Andretti) e Oliver Rowland (Nissan), vincitore di Gara 1.

Una grandissima chance, dunque, per Hughes, che nella gara che scatterà nel pomeriggio (diretta alle 15 su Italia 1 e Sportmediaset.it) avrà l'opportunità di riscattare una stagione fin qui piuttosto opaca, con il quarto posto di Dirʿiyya come miglior risultato e le ultime tre gare chiuse fuori dalla zona punti.

Grande delusione invece per il vincitore del primo round, nonché leader del campionato, Rowland: il britannico è rimasto fuori dai duelli per 44 millesimi a causa di un errore alla chicane di Curva 8, che non gli ha permesso di completare il suo ultimo giro lanciato, e scatterà dalla decima casella con la sua Nissan. Al suo fianco in nona posizione l'Andretti del campione in carica Dennis, che lo insegue a 9 lunghezze di distanza in campionato, anche lui rimasto tagliato fuori dai duelli per una manciata di millesimi. Ad approfittarne potrebbe essere Wehrlein, attualmente terzo a -17 dalla vetta e a caccia di riscatto dopo l'incidente e il 16° posto finale di Gara 1.

A completare la top 10 ci saranno Sam Bird con l'altra McLaren (5°), Stoffel Vandoorne con l'altra Ds (6°), Robin Frijns con l'Envision (7°) e Nick Cassidy con la prima delle Jaguar (8°). Il neozelandese, quarto nel Mondiale, era riuscito a vincere il suo quarto di finale contro Vergne, ma il tempo gli è stato successivamente cancellato per aver superato i track limits. Giornata da dimenticare anche per il compagno di team Mitch Evans, autore della prima pole sabato mattina: fuori prima dei duelli e solo 15° al via.