Formula E, la prima volta a Djakarta: difficoltà e curiosità del circuito

Giro di boa per la Formula E che sabato a Djakarta è pronta a disputare il nono E-Prix sui sedici stagionali della stagione 8, con la Mercedes in testa a entrambe le classifiche e che quindi cercherà di difendere la doppia leadership. Cercherà di farlo in un circuito inedito per la Formula E, perché non aveva mai corso qui ma anche per la mission del Jakarta International Circuit: è stato infatti creato per movimentare l'area di Ancol dopo la pandemia e sarà a disposizione di altri eventi motoristici in futuro, in un Paese che ha come obiettivo l'elettrificazione totale dei veicoli entro il 2050.