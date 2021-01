Formula E, la McLaren si prenota per il 2022

L'ANNUNCIO

Adesso è ufficiale: McLaren Racing e Formula E hanno firmato un accordo che garantisce al marchio britannico l'opzione di partecipare alla Stagione 9 del campionato riservato alle monoposto elettriche, che vedrà il debutto delle nuove vetture Gen3. L'accordo, che fa parte della strategia di McLaren Racing per trovare nuovi canali per il comparto motorsport, offre alla scuderia la possibilità di partecipare da protagonista al campionato della stagione 2022/23.

L'interesse della McLaren Racing per la Formula E riafferma ancora una volta la competizione come uno dei più importanti campionati mondiali per le auto elettriche, sia come terreno di competizione per le migliori squadre del mondo, sia come banco di prova per la prossima generazione di veicoli elettrici su strada. Quella della McLaren Racing è una delle più grandi storie di successo nel mondo del motorsport, con una tradizione ricca di successi in Formula 1 così come in IndyCar e a Le Mans.

McLaren Applied è il fornitore esclusivo di batterie Gen2 per Formula E: il suo contratto, avente validità per quattro stagioni, si concluderà al termine della stagione 2021/22, quando McLaren Racing valuterà la possibilità di incrementare il proprio coinvolgimento nel campionato elettrico entrando come concorrente.

"Da tempo osserviamo la Formula E, monitorandone i progressi e studiandone i possibili futuri sviluppi. L'opportunità di partecipare e la scadenza del contratto da fornitore di McLaren Applied con la FIA ci offre il tempo per decidere se la Formula E potrà rappresentare una piattaforma competitiva per la McLaren Racing in futuro"., ha detto il Ceo di McLaren Racing, Zack Brown.

La settima stagione del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E farà il suo debutto a Diriyah, in Arabia Saudita, con due gare in notturna, alle 18 ora italiana il 26 e 27 febbraio prossimi in diretta suelle reti Mediaset.