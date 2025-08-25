Logo SportMediaset
Calcio

Ancelotti: "Emozionato per la prima con il Brasile al Maracanà"

25 Ago 2025 - 21:52

"Chiaramente sono molto emozionato di poter giocare per la prima volta con il Brasile nel Maracanà". Così il ct italiano della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha risposto a una domanda dell'ANSA durante la conferenza di presentazione della lista dei convocati alle due partite del prossimo turno di qualificazione ai mondiali, che si disputeranno al Maracanà il 4 settembre contro il Cile e il 9 dello stesso mese a El Alto contro la Bolivia. L'ex allenatore del Real Madrid ha affermato inoltre di aspettarsi un miglioramento nel rendimento della nazionale verdeoro dopo le prime due partite disputate a giugno contro Ecuador e Paraguay, valse rispettivamente un pareggio ed una vittoria. "La squadra può migliorare ancora sotto il profilo della qualità del gioco e dell'intensità può migliorare, abbiamo il tempo per farlo, anche se sono molto contento di quanto visto contro il Paraguay", ha detto. Dal punto di vista dell'adattamento personale alla nuova realtà sudamericana invece, "nessun problema". "L'ambiente nella nazionale brasiliana è molto buono, molto familiare, ho trovato molta preparazione e molta organizzazione, quindi problemi non ci sono stati", ha detto. Dal punto delle convocazioni la sorpresa principale è stata quella del terzino destro romanista Wesley, messosi in luce sabato con un gol alla sua prima allo stadio Olimpico. Non ci sarà invece Neymar Jr, per un lieve infortunio. Ancelotti ha subito chiarito che non si tratta di una scelta tecnica e che comunque "Neymar lo conosco, non ho bisogno di testarlo" e che vuole approfittare questo turno "per conoscere meglio quelli che non conosco".

Questa la lista completa dei convocati da Ancelotti: Portieri -Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corintians) ; Difensori - Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma); Centrocampisti - Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham); Attaccanti - Estevão (Chelsea), Gabriele Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham).

