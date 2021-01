Formula E 2021, ufficiale: la settima stagione partirà il 26-27 febbraio a Diriyah

Dopo il posticipo della doppia gara di Santiago del Cile, era scontato che il via alla settima stagione di Formula E sarebbe stato a Diriyah, in origine seconda tappa del calendario. Oggi è arrivata l'ufficialità da parte dell'organizzazione: sarà il doppio appuntamento in notturna in Arabia Saudita ad accendere le power unit elettriche e ad inaugurare il nuovo campionato.

