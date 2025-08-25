Tennis, Us Open: numero 6 al mondo Madison Keys eliminata al primo turno

La campionessa dell'Australian Open 2025 Madison Keys è stata sconfitta al primo turno degli US Open dalla messicana Renata Zarazua, impostasi con il punteggio finale di 6-7, 7-6, 7-5. La Keys, testa di serie numero sei e finalista a Flushing Meadows nel 2017, ha commesso ben 89 errori non forzati, permettendo a Zarazua, numero 82 del ranking, di passare il turno. Zarazua aveva perso al primo o al secondo turno in tutte le sue otto precedenti partecipazioni ai tornei del Grande Slam.