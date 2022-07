Formula E, il team ABT torna in pista con Mahindra

UFFICIALE

Il costruttore indiano fornirà i motori dalla prossima stagione, attesa per l'annuncio dei due piloti

© ufficio-stampa Sarà la Mahindra a fornire il motore al team ABT Sportsline, pronto al rientro in Formula E a partire dalla prossima stagione. L'accordo è stato annunciato alla vigilia dell'E-Prix di Londra di questo weekend (le gare sabato e domenica in diretta su canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it) dai ceo Dilbagh Gill and Thomas Biermaier. Le due monoposto Gen3 arriveranno alla sede della squadra tedesca a Kempten in ottobre: fino a quel momento gli ingegneri di ABT continueranno a lavorare allo sviluppo del software e del setup a livello simulativo.

Vedi anche Formula E Il team ABT Sportsline torna in Formula E dal 2023 La prima uscita ufficiale dopo i test provati è programma a metà dicembre a Valencia con il resto dei partecipanti al campionato. Quanto ai piloti, verranno annunciato poco prima del round finale di Seoul a metà agosto.

“Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo collegamento tra Allgäu e l’India e siamo grati che Mahindra Racing e i suoi partner ci supportino nel nostro ritorno in Formula E. Mahindra Racing e ABT hanno una lunga storia insieme: entrambi i marchi sono stati membri fondatori della Formula E quasi un decennio fa, sono stati protagonisti di molte grandi battaglie e hanno guidato insieme lo sviluppo del campionato al di fuori della pista. Ora stiamo proseguendo il nostro viaggio con questa importante collaborazione tecnica”, ha detto Thomas Biermaier.

“ABT è una realtà di alto livello nel mondo delle corse e ci siamo divertiti a correre con loro da avversari. È un onore poter dar loro il nostro propulsore, sviluppato in collaborazione con ZF, e supportare il team nel suo ritorno nell’ABB FIA Formula E World Championship. Sia Mahindra Racing che ABT Sportsline erano squadre fondatrici del campionato e l’assenza di quest’ultima nel paddock è stata avvertita enormemente. Non vediamo l’ora di vedere la squadra tornare a vincere le gare dal 2023 e ci impegniamo a supportarli con tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo“, le parole di Dilbagh Gill.