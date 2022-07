Formula E, il doppio E-Prix di Londra in diretta su Mediaset

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato e domenica su canale 20 e Sportmediaset.it il 13° e 14° round del Mondiale: entra nel vivo la corsa al titolo

Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Sabato 30 e domenica 31 luglio alle ore 16.00, sul canale 20, e in streaming su sportmediaset.it, si torna in pista con gli E-Prix di Londra, 13esimo e 14esimo round del mondiale. La telecronaca degli E-Prix è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, quest’ultimo già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. Sabato e domenica pre-gara a partire dalle 15.45 sul canale 20. La competizione è anche in streaming su Sportmediaset.it, che trasmette tutte le qualifiche e le prove libere.

Vedi anche Formula E Quattro per uno: Vandoorne-Mortara sfida-clou, Evans e Vergne in agguato La corsa a quattro per il titolo iridato di Formula E si appresta a vivere due gare ad altissima intensità nell'ExCeL London Exhibition Centre della capitale del Regno Unito. In un circuito che - unico al mondo - prevede anche un tratto "indoor" (quello del rettilineo d'arrivo e dei box"), quattro piloti si giocano una buona fetta delle rispettive stagioni, alla viglia della resa dei conti finale di Seoul a Ferragosto. Il favorito resta Stoffel Vandoorne, primo a quota 155 punti, davanti a Edoardo Mortara (144 punti). Più dietro ma ancora in corsa Mitch Evans a 139 punti e Jean-Eric Vergne a 122: sono loro i magnifici quattro pronti a mettere tutto sull'asfalto nel weekend del tredicesimo e del quattordicesimo round del Mondiale elettrico.

Di seguito, il dettaglio della programmazione:

SABATO 30 LUGLIO

Prove Libere 1 - dalle ore 08.10: Sportmediaset.it

Prove Libere 2 – dalle ore 9.55: Sportmediaset.it

Qualifiche 1 - dalle ore 11.30: Sportmediaset.it

Gara 1 - alle ore 16: canale 20 e Sportmediaset.it

DOMENICA 31 LUGLIO

Prove Libere 3 - dalle ore 09.25: Sportmediaset.it

Qualifiche 2 - dalle ore 11.30: Sportmediaset.it

Gara 2 - alle ore 16.00: canale 20 e Sportmediaset.it.