Formula E, il doppio E-Prix di Shanghai su Italia 1 e Sportmediaset.it

Per l’ottavo anno consecutivo, Mediaset trasmette le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, dalle ore 9.00, in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it, si torna in pista con il 10° e l’11° round, con gli E-Prix di Shangai, in Cina.