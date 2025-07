Champions League, l'Hamrun Spartans dell'italiano Modica scrive la storia: 28 rigori per superare i preliminari

I padroni di casa dell'Hamrun Spartans, opposti ai lituani dello Zalgiris, hanno superato il turno. Ma come l'hanno fatto? Dopo ben 28 rigori calciati. La vittoria lituana dell'andata per 2-0 è stata pareggiata nei 90 minuti e allora dopo i supplementari via alla lotteria dal dischetto. Un botta e risposta infinito, un crescendo di emozioni, una conclusione incredibile con l'11 a 10 che ha regalato ai maltesi la prima storica qualificazione al secondo turno, per il club e per l'isola intera.