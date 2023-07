Formula E, E-Prix Roma: Evans in pole in una prima fila tutta Jaguar, Dennis soltanto 7°

e-prix roma

Il pilota Jaguar conquista la pole dell'E-Prix della Capitale al penultimo weekend della stagione e col mondiale ancora apertissimo

© ufficio-stampa Va a Mitch Evans la pole position del primo round dell'E-Prix di Roma di Formula E, penultimo weekend della stagione del campionato elettrico. E la prima fila è tutta Jaguar, perché in compagnia del neozelandese, che conquista una pole importantissima in vista della gara del pomeriggio sul tracciato della Capitale, ci sarà anche Sam Bird. Seconda fila per Fenestraz in Nissan e Buemi in Envision, mentre il leader del Mondiale Jake Dennis- eliminato ai quarti proprio da Bird- partirà dalla quarta fila al settimo posto in griglia.

Qualifiche in cui la protagonista assoluta è stata la direzione gara, almeno fino all'avvio dei quarti di finale con Bird e Wehrlein appesi a un filo fino a pochi istanti dal via dei duelli. Il britannico, che aveva chiuso il gruppo A col secondo tempo, aveva infatti subito la cancellazione del riscontro cronometrico per non aver rispettato il regime di bandiera gialla sul testacoda di Sette Camara nel finale di sessione, con Wehrlein che quindi ne aveva approfittato balzando tra i quattro per i duelli. Ma dopo una revisione delle immagini, e soprattutto dopo il colloqui in direzione, Bird è stato riammesso ai quarti dove ha sfidato e battuto il leader del Mondiale Dennis. Una rivincita per il britannico che in semifinale ha avuto la meglio sulla Nissan di Fenestraz, accedendo alla finale dove poi ha trovato il compagno di box Evans.