Formula E, E-Prix San Paolo: Dennis si accende nel finale delle libere 2, Andretti davanti a Porsche

Una sessione di libere che fa pensare a una battaglia serrata in qualifica, la prima della nuova stagione del campionato delle monoposto totalmente elettriche. A provarci saranno di certo i big, con le Nissan che scaldano i motori dopo aver ben figurato nella prima finestra in Brasile. Il solo Rowland riesce a tenere però alto il livello anche nelle libere 2, mentre Nato chiude lontano a due secondi (21° posto) dall'Andretti di Dennis. In top 10 a San Paolo prima della corsa alla pole si piazzano anche entrambe le Envision Racing di Frijns e Buemi (rispettivamente con tre e quattro decimi di ritardo dal primo tempo), l'altra Andretti di Nico Muller, la Ds Penske di Max Gunther e la Kiro di Dan Ticktum.