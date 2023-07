Formula E, E-Prix Roma: Dennis trionfa in Gara 2 e assapora il mondiale

E-PRIX ROMA

Clamoroso incidente tra Evans e Cassidy dopo tre giri: il britannico vola a + 24 quando mancano solo i due E-Prix di Londra

Jake Dennis vince la seconda Gara dell'E-Prix di Roma, 14° appuntamento del Mondiale di Formula E, e torna al comando della classifica iridata, assaporando il titolo quando mancano solamente due gare (quelle di Londra) alla fine della stagione. A spianare la strada al britannico del team Andretti è il clamoroso incidente avvenuto al terzo giro tra i suoi due principali rivali, Evans e Cassidy: il pilota Jaguar perde il controllo in staccata, centra in pieno la Envision del connazionale e gli decolla sopra trascinandolo fuori pista. Ritiro per il primo, 14° posto per il secondo, che ora insegue Dennis a -24. Sul podio anche Nato (Nissan) e Bird (Jaguar).

Un trionfo assoluto per l'inglese classe '95, che scatta dalla pole position, resiste ai tentativi d'assalto degli inseguitori e poi assiste all'incidente dai suoi specchietti retrovisori. Respinto un tentativo d'attacco di Nato (che tenta un azzardatissimo sorpasso all'interno e si ritrova a percorrere 3/4 di gara con l'ala danneggiata), la gara di Dennis diventa solo una questione di gestione della batteria e degli attack mode. Alla fine sarà Grande Slam, con giro veloce e tutta la gara condotta in testa. Seconda vittoria stagionale dopo quella all'esordio in Messico: tra due settimane, davanti al pubblico di casa, avrà la concreta possibilità di diventare campione del Mondo.

I 58 punti a disposizione nel weekend londinese, comunque, non possono lasciarlo tranquillo. Cassidy (che a fine gara si becca anche 5 secondi di penalità per una collisione con Lotterer) vorrà a tutti i costi una rivincita e aritmeticamente in corsa ci sono ancora anche Evans (a -44) e Wehrlein con la Porsche (a -45), che dopo una qualifica complicata chiude la gara in settima posizione.

Primo podio stagionale per Nato, quarto per Bird, che si toglie una bella soddisfazione dopo lo spaventoso incidente di sabato. In top 10 anche le due Maserati di Mortara (4°) e Gunther (6°), l'altra Envision di Buemi (5°), la DS di Vandoorne (8°), la Nio di Ticktum (9°) e la Abt di Muller (10°).