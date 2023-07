Formula E, Dennis: "Gara incredibile dopo le difficoltà di sabato"

E-PRIX ROMA

Soddisfazione anche nelle parole del connazionale Bird: "Bel podio dopo tante sfortune"

Jake Dennis si gode il trionfo nella seconda gara dell'E-Prix di Roma, che lo proietta nuovamente in testa alla classifica del Mondiale di Formula E e gli mette a disposizione due match point per il titolo nelle gare di casa a Londra, in programma a fine luglio: "È stata una grande giornata: pole, giro veloce, vittoria... Abbiamo ottenuto il pacchetto completo - le sue parole a SportMediaset -. È stata una gara incredibile e corretta con tutti i rivali in pista, il team se lo meritava dopo le difficoltà avute sabato".

BIRD: "BEL PODIO DOPO TANTI ERRORI E SFORTUNE"

Soddisfatto Sam Bird, 3° dopo il terribile incidente di sabato: "Mi aspettavo che la macchina sarebbe stata pronta, ma non sapevo cosa aspettarmi da me stesso - le sue parole -. Non sapevo come mi sarei comportato una volta risalito in macchina. Sono stato veloce tutto l'anno, ma ho fatto troppi errori e troppe cose non sono andate per il verso giusto. Ho sbagliato e ho pagato molte volte, è bello salire sul podio oggi".