Formula E, E-Prix Parigi: vince Frijns tra grandine e incidenti

27/04/2019

Un'altra gara pazza, un altro vincitore diverso: caos e spettacolo nell'ottavo E-Prix della stagione di Formula E a Parigi. Nella capitale francese gode Robin Frijns che con la sua Envision Virgin si è tenuto lontano dai guai, anche durante la violenta grandinata: l'olandese è l'ottavo pilota diverso a conquistare il primo gradino del podio in questa stagione. Seconda posizione per Lotterer (Ds Techeetah) che balza in testa al Mondiale. Chiude il podio Abt su Audi. Delusione per Massa solo nono che ha accarezzato a lungo l'idea del podio.