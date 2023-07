Formula E, E-Prix Londra: a Cassidy l'ultima pole della stagione, Dennis quarto

E-PRIX LONDRA

Il pilota neozelandese conquista la pole dell'ultimo appuntamento stagionale del campionato delle monoposto elettriche

Nick Cassidy conquista l'ultima pole della stagione di Formula E nella gara-2 dell'E-Prix di Londra. All'indomani della festa mondiale di Jake Dennis, che in terra inglese ha conquista il primo titolo iridato elettrico, in finale per la pole è stato derby tra neozelandesi, con quello di Envision che ha avuto la meglio su Mitch Evans del team Jaguar. Seconda fila per il campione Dennis, che partirà dietro Nato, mentre dalla terza fila sarà subito spalla a spalla tra Vandoorne e Bird.

L'ultima della stagione di Formula E ha ancora tanto da dire, soprattutto per il mondiale costruttori in cui Envision, anche grazie alla pole acciuffata da Cassidy, parte in vantaggio. E sarà una lotta serrata dallo spegnimento dei semafori alla bandiera a scacchi, con i due neozelandesi che si daranno battaglia a Londra per imporsi l'uno sull'altro, per chiudere al meglio una stagione che nel suo insieme è stata dominata da una Andretti perfetta, quella di Jake Dennis. Un fresco campione del mondo che però, alla prima col titolo in tasca, si arrende proprio a un superbo Cassidy, capace di vincere la semifinale e volare in finale dove anche la Jaguar di Evans si è dovuta accodare. Così l'iridato partirà quarto dietro a Nato, con alle spalle il duello tra Vandoorne e Bird che animerà il via.

Quarta fila per Buemi e Muller, seguiti da Ticktum e Wehrlein. Londra dall'amaro in bocca per il due volte iridato Vergne che sarà costretto a partire dalla sesta fila davanti a Mortara, così come da dimenticare quella di entrambe le McLaren, con Rast 13° davanti a Lotterer, Sette Camara, Gunther e Di Grassi, mentre l'altra di Huges scivola fino al 19° posto in griglia di partenza dietro a Fenestraz e davanti ai soli Da Costa, Merhi e Frijns che inizierà l'ultimo E-Prix in ABT Cupra dall'ultima posizione.