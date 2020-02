Formula E, E-Prix Città del Messico: pole a Lotterer, male Massa

E-PRIX CITTA' DEL MESSICO

di

LUCA BUCCERI

Va ad Andrè Lotterer la superpole dell'e-prix di Città del Messico, quarta tappa del mondiale di Formula E. Il pilota belga, che ha chiuso le qualifiche a 1'07''922 con la sua Porsche, precede di un soffio la Juaguar di Mitch Evans (+0''063) e il pilota tedesco Wehrlein (+0''278). Il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne partirà dalla nona posizione, male Massa che chiude le qualifiche al ventunesimo posto. Formula E, le immagini dell'e-prix di Città del Messico FIA

Il pilota belga beffa Evans che, uscito per ultimo nel giro di superpole, per poco non riesce a soffiare il primo posto in griglia alla Porsche. Per la scuderia è la prima superpole conquistata in Formula E. A partire dalla seconda fila, insieme a Wehrlein, ci sarà anche la Mercedes del giovane Nyck De Vries (+0''292). Quinto posto per Sebastian Buemi (+0''442), sesto Sam Bird (+0''522).

Illusione di entrare in qualifica superpole per la Virgin di Frijns che partirà dal settimo posto, mentre il leader attuale della classifica Stoffel Vandoorne si dovrà accontentare dell'undicesima posizione di partenza alle spalle di Da Costa. Continua a deludere l'Andretti di Alexander Sims che, dopo la doppietta in superpole conquistata nell'e-prix di Diriyah, scivola al ventesimo posto facendo peggio di quanto visto a Santiago del Cile.

Qualifiche da dimenticare anche per Felipe Massa: per l'ex Ferrari, dopo il sorriso e il quarto posto nella superpole in Cile, arriva la delusione del 21° posto di partenza in Messico.

Nel gruppo 3 delle qualifiche spicca l'assenza di Daniel Abt. Il pilota tedesco, nel corso della prima sessione di libere, è andato a sbattere violentemente contro le barriere ed è stato costretto al ricovero in ospedale per accertamenti. Per il pilota Audi, sofferente alla schiena, è stata preparata la spare car, ma resta in dubbio la sua presenza per la gara.

Vi ricordiamo che potrete seguire l'E-Prix di Città del Messico in diretta dalle 23 su Canale 20 e in streaming su sito e app di Sportmediaset.it. Vedi anche Formula E E-Quiz, il concorso di Sportmediaset sulla Formula E