Formula E, E-Prix Berlino: Mortara cala il bis, pole davanti a Frijns per gara-2

e-prix berlino

Doppia pole al Tempelhof per il pilota svizzero che ora vuole conquistare il bis anche di successi

Sarà ancora Edoardo Mortara a partire dalla prima casella in griglia in gara-2 dell'E-Prix di Berlino, ottava tappa stagionale della Formula E. Il pilota svizzero, dopo la doppietta di ieri tra pole e successo, conquista la seconda pole position di fila al Tempelhof davanti all'olandese Robin Frijns. Seconda fila per l'iridato De Vries, seguito da Lotterer. Stoffel Vandoorne, leader del mondiale, partirà 7°, mentre Antonio Giovinazzi prenderà il via dall'ottava fila al 16° posto. ufficio-stampa

Edoardo Mortara ci prende gusto e dopo la pole e il successo di sabato al Tempelhof, prova a fare il bis in gara-2. Il primo passo è compiuto per il pilota svizzero del team Rokit Venturi, con la seconda pole di fila a Berlino per un E-Prix che vedrà i piloti invertire il senso di marcia in gara rispetto a ieri quando le monoposto hanno circolato in senso antiorario sulla pista dell'aeroporto tedesco. Cambia il modo di girare sì, ma non il risultato per Mortara che riesce a scalare la sessione di qualifica fino alla finalissima con Robin Frijns, che a causa di qualche sbavatura nel giro secco non riesce a evitare il bis al pilota svizzero che ora guarda con fiducia alla sfida del pomeriggio.

Dalla seconda fila prenderanno invece il via De Vries e Lotterer, mentre i contendenti alla corsa per il titolo saranno più indietro. Il leader del mondiale elettrico Stoffel Vandoorne partirà infatti 7° al fianco del suo rivale numero uno, quel Jean-Eric Vergne che proverà a insidiarlo già dallo spegnimento dei semafori alla prima curva e per i 45' di gara per cercare il sorpasso in classifica. In top 10 di qualifica, oltre i piloti citati, vanno anche Da Costa e Di Grassi che partiranno dalla terza fila, mentre Evans e Rowland saranno ai nastri di partenza dalla nona e decima casella della griglia.

Si migliora rispetto a ieri Antonio Giovinazzi, che al Tempelhof partirà 16° dietro a Dennis. Uno squillo per l'italiano, che riesce a ottenere un piazzamento migliore del compagno di team Sergio Sette Camara che nel weekend tedesco ha fin qui raccolto più sorrisi dell'ex Alfa Romeo alla guida della Dragon Penske.