Formula E, DS Techeetah si rinnova: a Roma l'esordio della DS E-Tense FE21

Compiuto in pieno il proprio dovere, per la DS E-Tense FE20 di DS Techeetah arriva il momento della meritata pensione. Dopo aver vinto lo scorso campionato di Formula E, infatti, la scuderia cinese farà debuttare la nuova vettura durante gli E-Prix di Roma (sabato e domenica, diretta su Mediaset in chiaro) svelando definitivamente la nuova DS E-Tense FE21 presentata lo scorso novembre. Tra le maggiori novità a disposizione di Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne un nuovo powertrain, accompagnato da modifiche sostanziali a cambio e inverter.