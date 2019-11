Formula E, Diriyah E-Prix: Sims in pole su Buemi

DIRIYAH E-PRIX

DANIELE PEZZINI

Alexander Sims partirà in pole anche nel secondo round dell'E-Prix di Diriyah. Il britannico del team BMW Andretti ha chiuso la Superpole in 1'11''476, tenendosi dietro la Nissan di Buemi (+ 0''220), che scatterà con lui in prima fila. Terzo tempo per Di Grassi con l'Audi (+ 0''308), settimo per il vincitore di venerdì, Bird (Envision Virgin). Partirà ultimo il campione in carica Vergne, penalizzato per sostituzione della batteria sulla sua DS Techeetah.

Sims si è dunque confermato imprendibile sul giro secco e ha replicato il risultato di venerdì, regolando gli avversari anche su una pista in condizioni decisamente migliori di quelle del primo round (tanto che i tempi di qualifica sono stati circa 3-4 secondi più bassi). Questa volta, però, alle sue spalle ci saranno due mastini come Buemi e Di Grassi, seguiti dalla Jaguar di Evans e dalla Mahindra di D'Ambrosio.

È stata un'altra qualifica complicata per il campione in carica Jean-Eric Vergne, che esattamente come accaduto nel primo round ha ottenuto l'undicesimo tempo con la sua DS Techeetah, salvo poi essere retrocesso a fondo griglia per la sostituzione della batteria. Precauzione indispensabile dopo un incidente nelle Libere 3. Un pizzico di delusione anche per il suo nuovo compagno di team, Da Costa, che dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle Libere 3 e nel gruppo di qualifica, è stato autore di un paio di grosse sbavature in Superpole, dovendosi accontentare della sesta piazza di partenza.

È invece riuscito a tirare fuori il massimo dalla sua Envision Virgin il vincitore del Round 1, Sam Bird, partito nel gruppo di qualifica peggiore (il primo) e comunque autore del settimo tempo complessivo.

Dopo l'exploit del primo round, si preparano a una gara un po' più in salita i "nuovi arrivati" Porsche e Mercedes: André Lotterer è riuscito a strappare un posto in top 10 nonostante la partenza nel primo gruppo di qualifica e scatterà 10°, mentre il suo compagno Jani dovrà inseguire dalla diciannovesima piazza. Stoffel Vandoorne ha chiuso con il 12° tempo, mentre dovrà partire addirittura penultimo Nyck De Vries, autore di un giro lanciato assolutamente da dimenticare.

Buon 8° tempo per l'italo-svizzero Edoardo Mortara con la prima delle Venturi, mentre ha deluso ancora il compagno di team Felipe Massa, che scatterà dalla sedicesima posizione.