Formula E: Dennis vince a Londra, sfortunato Mortara 

© formula e

Meno sorpassi del consueto nel quartultimo atto della Formula E, che torna in pista sul tracciato indoor-outdoor di Londra. La vittoria va al padrone di casa Jake Dennis del team Avalanche Andretti, scattato dalla pole e bravo a difendersi da Vandoorne: il belga chiude secondo e approfitta della giornata no di Mortara, ultimo dopo un contatto, per allungare nel Mondiale. De Vries completa il podio dopo un grande duello con Cassidy.