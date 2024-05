Formula E, gli E-Prix di Shanghai in Cina su Mediaset

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle ore 09.00, in diretta - in esclusiva, in chiaro – sul Canale 20, e in streaming su SportMediaset.it, 11° e 12° round di «Formula E»: l’E-Prix di Shangai, in Cina. La telecronaca è affidata a Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. In studio, pre-gara con Ronny Mengo e Luca Filippi. In streaming, spazio a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara. Dopo cinque anni d'assenza, la Formula E torna in Cina, ma su un circuito totalmente nuovo per la serie elettrica. A ospitare la sfida al titolo detenuto da Jake Dennis è - per la prima volta nella storia - la pista di Shanghai, che dal 2006 ospita la Formula 1. La Formula E condivide però solo in parte il layout con la sorella maggiore, visto che il disegno del circuito è stato accorciato per sposarsi al meglio con le caratteristiche e le esigenze delle monoposto full electric. Così come già visto a Misano, e in parte anche a Berlino, con i suoi curvoni veloci e le relativamente poche frenate secche in cui ricaricare la batteria, il tracciato di Shanghai - 12 curve e 3.051 metri - preannuncia un'altra gara di gruppone in stampo ciclistico: sarà dunque fondamentale risparmiare la batteria nelle fasi iniziali, prima di tentare la fuga nei chilometri finali. A tre tappe dalla fine del mondiale la classifica recita così: in testa c’è Nick Cassidy con 140 punti, 16 in più di Pascal Wehrlein. Al terzo posto, il campione in carica Jake Dennis, a quota 118 punti.