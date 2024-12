Formula E, ci siamo: si parte da San Paolo del Brasile

Le undici squadre al hanno trascorso le ultime settimane alla caccia dei decimi di secondo necessari per fare la differenza in pista e in gara ma la riprova finale si avrà questo fine settimana in Brasile. Dopo il via paulista, il resto del Mondiale si svilupperà nel nuovo anno, ad iniziare (anzi, a ricominciare) dal classico appuntamento di metà gennaio a Mexico City. Il calendario prevede anche un doppio appuntamento a Tokyo e, per la prima volta per un Campionato del Mondo FIA, anche a Montecarlo, dove fino a quest'anno si è corso nel formato a prova unica. Si torna poi in Cina dopo la prima uscita a Shanghai la scorsa stagione, mentre Jakarta rientra a far parte del calendario dopo un anno di assenza. Diriyah lascia invece il posto a Jeddah come tappa del Mondiale in Arabia Saudita per il 2024/25. Miami torna invece nel Mondiale per la prima volta dopo un intero decennio di assenza.