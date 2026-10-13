Livrea Fluo Cupra KIRO, giallo fluorescente e rame: la livrea della GEN4

Il giallo fluorescente di Kiro Race Co e il rame distintivo di CUPRA definiscono l’identità visiva della nuova monoposto. Una combinazione cromatica che accompagna il progetto fin dalla partnership avviata nel 2024 e che viene confermata anche per la GEN4. Il design evolve verso forme più aggressive, con linee decise che enfatizzano il carattere della vettura. Una livrea pensata per riflettere l’anima della nuova generazione di Formula E, la più potente nella storia della categoria. Alla guida ci saranno Jake Huges e Pepe Martì