Formula E, anche Agag tra i positivi al Covid-19

Il Covid-19 non ha risparmiato neppure Alejandro Agag. Il numero uno del circus di Formula E, infatti, è tra i due positivi al coronavirus emersi dopo i test fatti in occasione del gran finale a Berlino. Oltre al manager spagnolo, era già stato reso noto il contagio del team principal di Mahindra Racing, Dilbagh Gill. Formula E, il minuto di silenzio

"E' stato triste perdermi la mia prima gara di Formula E in assoluto. Ho dovuto guardarla dalla mia stanza a Berlino. Sono risultato positivo al Covid quando sono arrivato e sto seguendo tutti i protocolli che abbiamo messo in atto per tenere tutti al sicuro. Mi mancano tutti nel paddock!". ha scritto Agag, che ora è costretto all'isolamento in albergo.