Formula E, a Mexico City la carica dei 40.000 sulle tribune

e-prix messico

Tornano i tifosi a riempire le tribune dello spettacolare Autodromo Hermanos Rodriguez

Tutto pronto per la terza tappa del campionato mondiale di Formula E in Messico. Sabato 12 febbraio Città del Messico ospiterà la terza gara dell'ottava stagione: tornano i tifosi a riempire le tribune, mentre i 22 piloti sono pronti a correre sulla pista dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Il circuito, che è noto per l’intensità della gara, è un mix perfetto di rettilinei lunghi e veloci con una sezione tecnica interna che passa proprio attraverso il leggendario stadio Foro Sol, con 40.000 spettatori che contribuiranno a creare l'atmosfera vibrante distintiva di Città del Messico.

Fresco del terzo posto nella seconda gara e di un'ottima performance a Diriyah per la sua nuova squadra, il pilota della Venturi Racing Lucas di Grassi sicuramente da tenere d'occhio in Messico. Il brasiliano ha ottenuto per ben due volte la vittoria a Città del Messico, la più recente durante la Stagione 5.

Il compagno di squadra Edo Mortara cercherà di confermare i risultati della prima e seconda tappa e di rimanere in cima alla classifica piloti dopo aver vinto la seconda delle due gare a Diriyah, in Arabia Saudita.

I fan, che assisteranno alla gara al Foro Sol, vedranno una nuova installazione artistica che rappresenta i valori moderni, progressisti e innovativi di Città del Messico. I materiali usati si ispirano alla ricca storia culturale del Paese e la combinano con influenze artistiche moderne, con un arazzo variopinto e modelli che celebrano le tecniche tradizionali come la tessitura, la ceramica e i mosaici, in un modo moderno.

IL PROGRAMMA DI SABATO 12 FEBBRAIO

Ore 15 Libere 1: streaming su Sportmediaset.it

Ore 16.50 Libere 2: streaming su Sportmediaset.it

Ore 18.40: qualifiche su Sportmediaset.it

Ore 22.35: E-Prix su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

Ore 1.50: replica E-Prix su Italia 1