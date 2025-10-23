Formula E 2026: ecco chi sono i 20 piloti

Se Andretti con queste scelte si allontana dall’orbita Porsche - anche se avrà ancora la power unit made in Stoccarda - il team clienti di riferimento per la casa tedesca è diventato Kiro Cupra. Da quando la struttura ex NIO ha trovato stabilità economica con la nuova proprietà statunitense, la crescita è stata verticale e il vero acquisto della squadra è stata la conferma di Dan Ticktum. Il talento britannico - definitivamente sbocciato nella seconda parte della stagione fino a conquistare la sua prima vittoria a Jakarta - era l’altro uomo mercato. Porsche ha pensato a lungo di portarlo nella squadra ufficiale, poi ha optato per una scelta più conservativa e ha lasciato il genio un po’ ribelle in un team dove oramai si sente a casa. Accanto a Ticktum, colpo a sorpresa, correrà Pepe Martí, all'anagrafe Josep Maria Martí Sobrepera. Nella scelta del 20enne spagnolo ha avuto un peso il brand Cupra, partner del Team Kiro. Martì è cresciuto nell’orbita Red Bull e nel 2025 ha vinto tre gare in Formula 2. Non un brutto biglietto da visita.