Formula E

L'Extreme H sbarca su Mediaset

La nuova frontiera del motorsport parte dall'Arabia Saudita, con il debutto dei SUV alimentati ad idrogeno: appuntamento da giovedì 9 ottobre sul 20 e su Mediaset Infinity.

07 Ott 2025 - 16:48
