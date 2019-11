Formula E 2019/20: il calendario della sesta stagione

La Formula E 2019/20, anche quest'anno in chiaro su Mediaset, porterà lo spettacolo elettrico in 14 gare su 12 circuiti (appuntamento doppio a Riad e Londra, apertura e chiusura di mondiale). Le novità della sesta stagione sono Giacarta, Seul e il ritorno nella capitale inglese. Confermatissime le tappe di Roma, Parigi, Berlino e New York. Al posto dell'E-Prix di Hong Kong, che era in programma il 29 febbraio, torna quello di Marrakech, che inizialmente sembrava destinato ad uscire dal campionato e che invece cambia data rispetto ai due precedenti (2018 e 2019), entrambi nel mese di gennaio.