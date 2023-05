E-PRIX MONACO

Il francese della Nissan scala di una posizione per aver usato troppa potenza, quarto tempo per la Maserati di Guenther

Jake Hughes e la McLaren hanno conquistato la pole position dell'E-Prix di Monaco, nono round del Mondiale di Formula E. Sul tracciato cittadino di Monte-Carlo, il britannico ha goduto della penalità inflitta a Sacha Fenestraz, che lo aveva sconfitto in finale anche grazie a un lungo alla Nouvelle chicane. In seconda fila scatteranno Norman Nato con l'altra Nissan e la Maserati di Max Guenther. La squadra italiana ha piazzato anche Edoardo Mortara in settima posizione.

Vedi anche Formula E Formula E, sabato 6 maggio l'E-Prix di Monaco su Mediaset Una beffa per Fenestraz, che in semifinale aveva ottenuto il giro record in 1'28"773. Poi, però, è finito sotto investigazione dei commissari, che lo hanno sanzionato per aver usato una potenza superiore ai 350 kW consentiti dal regolamento: partirà così dalla seconda casella in griglia alle spalle di Hughes.

La gara, da non perdere, scatterà alle ore 15, con diretta su Italia 1 dalle 1430 e in streaming su Sportmediaset.it.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

L'ERRORE DI HUGHES IN FINALE