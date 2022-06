Extreme E, presentati a Roma i due appuntamenti con l'Island X Prix

È tutto pronto per il grande ritorno dell'Island X Prix: la sede dell'Automobile Club d'Italia a Roma ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di quella che sarà l'unica tappa italiana ed europea di Extreme E. Dopo essere stata palcoscenico della quarta prova della stagione inaugurale, a ottobre 2021, stavolta la Sardegna sarà teatro di ben due round del campionato 2022. Si correrà di nuovo nel Sulcis Iglesiente, nell'area d'addestramento dell'Esercito di Capo Teulada, con l'Island X Prix 1 in programma il 6-7 luglio e l'Island X Prix 2 in calendario il 9-10 luglio.