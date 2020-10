Extreme E, la presentazione del campionato in streaming su Sportmediaset.it

STREAMING ALLE 15

Extreme E è pronta a partire: oggi alle 15 in streaming su Sportmediaset.it la presentazione del primo mondiale di fuoristrada elettrici. Un'idea nata dal patron di Formula E, Alejandro Agag, e che ha già incassato la partecipazione di nove team, tra i quali X44 di Lewis Hamilton e RXR di Nico Rosberg. Non solo competizione ma anche nobili intenti sia in tema di ecologia che di beneficenza.

Le gare infatti si svolgeranno in zone del Pianeta rovinate dal cambiamento climatico e dall'inquinamento e in ognuno di questi luoghi Extreme E lascerà un segno tangibile come la riforestazione in Amazzonia o la pulizia dell'ambiente in Groenlandia. Le altre tre prove si svolgeranno in Senegal, in Arabia Saudita e in Nepal.

I team (formati da un pilota uomo e da un pilota donna) in competizione saranno Abt, Andretti United Extreme E, Chip Ganassi Racing, HWA, QEV, Rosberg Xtreme Racing, Techeetah, Veloce, X44. Il format prevede due giri su una distanza di 16 chilometri, un testa a testa senza tempi: un giro sarà effettuato dall'uomo con la donna in veste di navigatore, un secondo giro vedrà i piloti a ruoli invertiti.

Il veicolo elettrico protagonista di Extreme E è un SUV a trazione integrale con potenza di 400 kW (550 cavalli) e in grado di fare lo 0-100 km/h in 4,5 secondi. Pesa 1650kg ed è largo 2,3 metri. É costruito con parti prodotte da Spark Racing Technology con una batteria di Williams Advanced Engineering. I pneumatici sono di Continental.