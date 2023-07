E-Prix Roma, Evans: "Gara difficile, tanti errori e stanchezza"

Mitch Evans si gode la doppietta nell'E-Prix di Roma, con un sabato perfetto con pole e successo che lo porta al terzo trionfo di fila in terra romana. Intervistato da Sportmediaset prima del podio, il neozelandese si è detto soddisfatto nonostante la difficoltà: "È stato difficile, dopo il restart non avevo energa e ho fatto recover. Ho fatto degli errori, soprattutto in attack mode, ma poi tutto ha funzionato anche cambiando strategia in corsa. Cassidy veloce, domani sarà complicata e staremo a vedere perché siamo tutti molto stanchi".