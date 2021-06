Mortara: "Messico speciale, sono felice". Wehrlein: "Peccato, c'ero vicino"

E-PRIX PUEBLA

Soddisfazione per il pilota italo-svizzero, che col successo di Puebla conquista anche la testa della classifica mondiale

Vittoria nella nona tappa del mondiale di Formula E a Puebla per Edoardo Mortara e testa della classifica mondiale conquistata. Un fine settimana che termina in maniera perfetta per il pilota italo-svizzero, già ieri a podio in gara-1: "Il Messico è per me un posto positivo, mi ricordo l'ultima volta che siamo venuti qui e ho conquistato il podio. Ho avuto una pressione immensa da Wehrlein, volevamo risparmiare energia e sono riuscito ad avere un buon ritmo. Appena ho visto il suo errore ho guadagnato spazio e ho capito di poter vincere". Puebla, Mortara conquista il Messico Getty Images

Dopo il mancato successo di ieri, che la direzioni di gara gli ha negato per infrazione tecnica, un podio importante anche per Pascal Wehrlein: "Il passo è stato molto buono, all'inizio ero veloce. Peccato, ero vicino a Mortara e ho distrutto l'anteriore destra sbagliando in curva 7. Ho perso le mie possibilità, è stato un weekend piena di alti e bassi, col successo che ci hanno tolto ieri".

Fa festa anche il neozelandese Nick Cassidy: "Questa notte i miei meccanici sono stati svegli per riparare la macchina, questo podio va per loro perché lo meritano. Non ho iniziato bene il mondiale, ma ci sono sempre due possibilità: mollare e lottare per andare dove meriti di stare. Io ho scelto di lottare".