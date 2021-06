E-Prix Puebla, Di Grassi: "Doppietta dedicata a Audi". Mortara: "Podio importante"

E-PRIX PUEBLA

Il pilota brasiliano vince davanti al compagno di box Rast al termine di una gara dominata da Wehrlein

Una vera e propria maledizione per Pascal Wehrlein, vincitore dell'E-Prix di Puebla ma poi squalificato per infrazione tecnica. A sorridere allora è Audi, con la doppietta di Lucas Di Grassi e René Rast che portano il team tedesco al primo e secondo gradino del podio della gara messicana. Soddisfatto e contento Di Grassi: "Il motorsport sembra sia solo un pilota che corre e vince, ma dietro c'è un grande lavoro di squadra. E' stata una vittoria importante, una doppietta che arriva grazie al lavoro incredibile del team". E-Prix Puebla, le immagini più belle Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Entusiasmo anche per Rast: "Abbiamo dimostrato di avere il passo per il podio, ma siamo sempre stati sfortunati. Abbiamo preso il massimo dalla macchina questo weekend, finalmente abbiamo portato a casa questo risultato per Audi. E' bello vedere i tifosi qui, speriamo di vederli presto in altre piste".

Terzo posto con amaro in bocca per Mortara: "Sapevo che Wehrlein fosse sotto investigazione, dovevo spingere ma le Audi mi hanno sorpassato. Grazie al team, è un podio importante per noi".