E-Prix Diriyah, Mortara: "Gara di strategia, dovevo stare calmo". Di Grassi: "Siamo qui per vincere"

Un super Edoardo Mortara, seppur in regime di Safety Car, vince gara-2 dell'E-Prix di Diriyah in Arabia Saudita. Successo importantissimo per il pilota italo-svizzero, che festeggia il primo podio stagionale con la sua Venturi: "Sono felice di aver vinto, non ho fatto la pole ma sono comunque molto felice. Dopo l'errore di ieri è stato bello ripartire e arrivare qui, grande risultato per il team. È stata gara di strategia, dura per i nervi perché dovevamo gestire l'energia e stare attento ai colleghi senza consumare tanta energia. Ho cercato di stare calmo per portare a casa la vittoria".

Diriyah saluta la Formula E fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia





fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia

fia Ultime gallery Vedi tutte