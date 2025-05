Da Costa e Wehrlein a caccia di Rowland nella baia di Tokyo

Fonti di energia sostenibili: l'E-Prix di Tokyo sarà alimentato da un mix di energia rinnovabile costituito in gran parte da carburante HVO sostenibile. LiveTokyo presentato da Bloomberg: la piattaforma di eventi di leadership di pensiero della Formula EChange Accelerated Live torna a Tokyo, venerdì 16 maggio 2025 nell'area di ospitalità VIP della serie, l'EMOTION CLUB, riunendo le menti più brillanti dei settori del motorsport, della sostenibilità, della politica, dell'istruzione e altro ancora. Live Tokyo è pronta ad aprire discussioni e approfondimenti mentre gli esperti si immergono nelle strategie e nel processo decisionale che stanno portando avanti le innovazioni osservate nello sport, nel business e nella società. I partecipanti avranno accesso al fan village con la possibilità di assistere alle prove libere 1, mentre fanno anche una passeggiata dietro le quinte della Pit Lane e avranno l'ulteriore opportunità di fare un'esclusiva passeggiata in pista, offrendo un'esperienza indimenticabile in prima persona al mondo della Formula E. La star di Fast and Furious e attore americano Sung Kang, appassionato sostenitore dell'ispirazione per la prossima generazione, tornerà all'E-Prix di Tokyo per il secondo anno consecutivo. Prenderà parte a uno dei colloqui sulla carriera di Inspiration Hour sul palco principale del Fan Village, condividendo il suo percorso e le sue intuizioni per potenziare i futuri changemaker. Il Community Tour della Formula E è al centro dell'iconico E-Prix di Tokyo, con un programma migliorato, che offre un'esperienza unica dietro le quinte per un massimo di duemila residenti locali e gruppi della comunità, ispirandoli a esplorare il mondo della Formula E e del motorsport sostenibile.