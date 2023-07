Conto alla rovescia per Hankook Rome E-Prix: tutto quello che c'è da sapere 

FORMULA E

Le due gare dell'EUR definiranno la sfida finale per il titolo che sarà assegnato nell'altro appuntamento doppio londinese di fine luglio

© FormulaE Per una volta spostato dalla sua classica collocazione di metà aprile al weekend centrale di luglio, l'EX-Prix di Roma si appresta a fare da scenario ad un passaggio-chiave (anzi due...) verso la sfida definitiva che avrà poi luogo sabato 29 e domenica 30 luglio all'ExCeL Circuit dei London Docklands. Nella Capitale intanto Jake Dennis e Nick Cassidy puntano a tagliare fuori la concorrenza. Il pilota inglese di Avalanche Andretti e quello neozelandese di Envision Racing sono divisi in classifica da un solo punto: 154 a 153. Da parte loro, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche, 138 punti) e a maggior ragione Mitch Evans (Jaguar TCS Racing, 122) non posso permettersi passi falsi, mentre è disperata la missione di Jean-Eric Vergne (DS Automobiles Penske) e di Antonio Félix Da Costa al volante dell'altra Gen3 by Porsche9 che devono obbligatoriamente andare a caccia del podio alto ma non sono ancora riusciti a andare in tripla cifra e partono rispettivamente da 97 e 93. A fare da contorno ad una sfida sportiva sicuramente accesissima, un vero e proprio happening a base di musica, tecnologia... a impatto zero, incontri con i piloti, possibilità di conoscere da vicino il tracciato di gara. Ecco quindi a seguire l'agenda del fine settimana romano relativamente a questi aspetti.

INTRATTENIMENTO

Il terzo weekend di gara del mese di luglio non sarà un appuntamento imperdibile solamente per gli appassionati di sport motoristici, ma anche per tutti gli amanti della musica. Sabato 15 nel Fan Village, si terrà l’esibizione del noto DJ inglese Jonas Blue che con i suoi singoli "Fast Car", "Perfect Strangers", "Rise", "Mama" e "Polaroid” ha ottenuto oltre centotrenta dischi di platino in tutto il mondo. Domenica 16 (sempre nel Fan Village) si esibirà il duo indie pop-hip hop italiano Coma Cose che... acCenderà il pubblico prima del via di gara-due, terzultimo round del Mondiale elettrico prima del doppio appuntamento di sabato 29 e domenica 30 luglio a Londra.

ALLIANZ FAN VILLAGE

Per tutto il fine settimana sarà possibile accedere all’Allianz Fan Village, che trasformerà il quartiere Eur in un vero e proprio festival dedicato alla tecnologia, all’intrattenimento e all’innovazione, dove i tifosi di tutte le età potranno conoscere il mondo Formula E. Oltre ad ospitare l’attività dei numerosi partners del Mondiale di Formula E quali Warner Brothers, Nissan, Cupra, Saudia, Hankook, Unicef, UNODC e ovviamente Allianz, il Village propone laboratori e attività interattive disponibili per tutti, volte a sensibilizzare e ad esplorare le tematiche della sostenibilità, dell’ambiente e della scienza. Oltre ai negozi e al bar a bordo pista, che ospita una parete interattiva tramite la quale interagire con i piloti, sarà presente un’area interamente dedicata alla mobilità elettrica, una Gaming Arena e un photobooth per scatti a 360 gradi. All’interno del villaggio sarà anche possibile toccare con mano le monoposto GEN1, GEN2 e GEN3, che sfrecciato - a emissioni zero - sulle strade di alcune delle più importanti metropoli del pianeta. Molte anche le attività dedicate ai più piccoli, che potranno divertirsi con lo scivolo a secco e con la pittura del viso. All’interno della Kids Zone gli aspiranti piloti potranno partecipare alle attività di sicurezza stradale e ottenere la propria patente Parco del Traffico-Formula E.

ALTRE ATTIVITÀ

Non mancheranno pitwalk e sessioni di autografi, così come sarà possibile incontrare i piloti esordienti del Rookie Test in programma venerdì pomeriggio e dialogare con Sacha Fenestraz e Sebastien Buemi durante il Q&A dedicato. Queste attività saranno un’occasione unica per incontrare le stelle del Mondiale e per avvicinarsi ai garage dei vari team come non è mai stato possibile prima d’ora durante l'appuntamento romano del Mondiale elettrico. Dopo il successo delle scorse edizioni, nella serata di venerdì 14 luglio avrà luogo l'iniziativa “Locals on Track”, un’ opportunità speciale per i cittadini romani e i possessori di biglietto Premium Experience di godersi un tour del circuito, con intrattenimento e attività speciali lungo tutto il tracciato.

TICKET INFORMATION (PANORAMICA)

Biglietti in tribuna a partire da €52

Green Arena - Adulti €30,50

Prato €5,50

Sono disponibili biglietti scontati per bambini, ragazzi e biglietti per l’intero fine settimana. Tutti i biglietti includono l'accesso ad Allianz Fan Village, il festival dei fan della Formula E dedicato alla tecnologia, all'intrattenimento e all'innovazione, dove i tifosi di tutte le età possono conoscere il mondo della Formula E. È incluso l'accesso alle esibizioni e al podio per assistere ai festeggiamenti dei piloti dopo la gara.

Tribuna A1

Categoria A: Premium Experience

Un giorno: 129€ + commissioni

Biglietto per l’intero fine settimana: 199 € + commissioni

I bambini sotto i tre anni entrano gratis, non necessitano di biglietto e possono sedersi in braccio a un adulto che li accompagna (massimo un bambino per ogni titolare di biglietto intero). Oltre a un posto riservato in tribuna A1, il biglietto Premium Experience include un'esperienza esclusiva dedicata, venerdì 14 luglio (Pit Lane Walk e accesso a Locals on Track).

Categoria B: Gold

Un giorno: 99€ + commissioni

Biglietto per l’intero fine settimana: 179€ + commissioni

I bambini sotto i tre anni entrano gratis, non necessitano di biglietto e possono sedersi in braccio a un adulto che li accompagna (massimo un bambino per ogni titolare di biglietto intero).

Tribuna A2 + A3

Categoria C: Silver

Un giorno:

Adulti: € 69,00 + commissioni

Giovani (da 16 a 26 anni): € 49,00 + commissioni

Bambini (da 3 a 15 anni): €35,00 + commissioni

Biglietto per l’intero fine settimana:

Adulti: €119,00 + commissioni

Giovani (da 16 a 26 anni): €89,00 + commissioni

Bambini (da 3 a 15 anni): €60,00 + commissioni

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis, non necessitano di biglietto e possono sedere in braccio a un adulto accompagnatore (massimo un bambino per ogni titolare di biglietto intero).

Categoria D: Bronze

Un giorno:

Adulti: €49,00 + commissioni

Giovani (da 16 a 26 anni): 35,00 € + commissioni

Bambini (da 3 a 15 anni): 25,00 € + commissioni

Biglietto per l’intero fine settimana:

Adulti: €89,00 + commissioni

Giovani (da 16 a 26 anni): 65,00 € + commissioni

Bambini (da 3 a 15 anni): €45,00 + commissioni

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis, non necessitano di biglietto e possono sedere in braccio a un adulto accompagnatore (massimo un bambino per ogni titolare di biglietto intero).

Tribuna B1

Categoria B: Gold

Un giorno: 99€ + commissioni

Biglietto per l’intero fine settimana: 179€ + commissioni

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis, non necessitano di biglietto e possono sedersi in braccio a un adulto che li accompagna (massimo un bambino per ogni titolare di biglietto intero).

Green Arena

Un giorno:

Adulti: 29 € + commissioni

Giovani (16-26 anni): 20 € + commissioni

Bambini (3-15 anni): 15 € + commissioni

Biglietto per l’intero fine settimana:

Adulti: €55,00 + commissioni

Giovani (16-26 anni): 35 € + commissioni

Bambini (3-15 anni): 25 € + commissioni

I bambini sotto i tre anni entrano gratis (Massimo uno per ogni titolare di biglietto intero). La Green Arena offre l'accesso a un'area di osservazione in piedi parzialmente ombreggiata, con vista straordinaria sulla pista e schermi giganti per non perdere nessuna delle azioni di gara. Oltre a questo, pieno accesso ad Allianz Fan Village.

Prato

Un giorno: 5 euro + commissioni

Biglietto per l’intero fine settimana: 9 euro + commissioni

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis (massimo un bambino per ogni titolare di biglietto intero)