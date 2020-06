Clamoroso! Wehrlein lascia la Mahindra

In attesa della ripartenza della stagione, con un programma di gare compresso – in stile NBA – sul circuito di Berlino, la Formula E offre comunque notizie clamorose. Dopo il licenziamento di Daniel Abt da parte di Audi, siamo alle prese con il divorzio tra Mahindra e Pascal Wehrlein.

Nei giorni scorsi era uscita l’indiscrezione di un contratto già firmato dal pilota tedesco con la Porsche per la prossima stagione, che dovrebbe prendere il via a dicembre in Aarabia Saudita La casa di Stoccarda avrebbe puntato su Wehrlein per sostituire lo svizzero Jani e formare con Lotterer una coppia tedesca. Il contratto di Pascal prevederebbe anche l’impegno nel WEC. News che probabilmente hanno contrariato Mahindra e creato i presupposti per la separazione che avrà effetto immediato. Per il finale di stagione la squadra indiana potrebbe ricorrere al Nick Heidfeld, terzo pilota e collaudatore.