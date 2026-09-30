Mahindra riparte da Mortara e De Vries: confermata la coppia per la GEN4
Il team indiano sceglie la continuità per la nuova era della Formula E. Lo stesso duo che ha contribuito al terzo posto nel Mondiale Costruttori, miglior risultato e record di punti nella storia della squadra.di Massimiliano Cocchi
© Mahindra Racing
Mahindra non cambia. Nel passaggio alla GEN4, la Formula E più veloce di sempre, il team indiano affida ancora a Edoardo Mortara e Nyck de Vries il compito di guidare la propria sfida. Una scelta nel segno della continuità, dopo tre stagioni condivise e una crescita che ha portato Mahindra al miglior risultato della sua storia nel campionato elettrico.
La stagione 2025/26 ha segnato un punto importante per la squadra: terzo posto nel Mondiale Costruttori e 252 punti, nuovo record per il team indiano in una singola stagione. Un risultato costruito anche grazie alle due vittorie (De Vries a Monaco e Tokyo) e ai dieci ulteriori podi conquistati dalla coppia, oltre alle sei pole position (quattro di Mortara).
Mahindra sceglie di affrontare la nuova fase della GEN4, una vettura completamente nuova e destinata ad alzare ulteriormente l'asticella tecnica e prestazionale della Formula E, con due piloti che conoscono già molto bene squadra, uomini e metodo di lavoro.
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Mortara dieci stagioni e quattro generazioni
Per Edoardo Mortara sarà la decima stagione in Formula E. Un traguardo che gli permetterà di essere uno dei pochi piloti ad aver corso con tutte e quattro le generazioni delle monoposto elettriche.
Sei vittorie e 18 podi raccontano una carriera ai vertici della categoria. Il pilota svizzero-italiano è stato vicecampione nella Season 7 con il team Venturi, ha lottato per il titolo fino all'ultimo appuntamento nella Season 8 ed è rimasto matematicamente in corsa per il Mondiale fino alla finale della Season 12. Mortara è un grande specialista delle corse GT, ma oramai è un veterano delle monoposto elettriche.
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De Vries il campione che ha ritrovato il successo
Al suo fianco ci sarà ancora Nyck de Vries, pronto a disputare la settima stagione in Formula E. Il pilota olandese ha conquistato il titolo mondiale con Mercedes nel 2021e nella categoria conta sei vittorie e 15 podi. Due dei suoi successi sono arrivati proprio nella stagione 2025/26, contribuendo in maniera decisiva alla miglior annata mai disputata da Mahindra. Per entrambi sarà dunque la quarta stagione consecutiva con il team. Una continuità che, nell'anno della rivoluzione tecnica, può diventare un riferimento importante mentre tutti dovranno ripartire quasi da zero.
“Negli ultimi tre anni abbiamo costruito fiducia, condiviso riferimenti e sviluppato un modo di lavorare solido”, ha spiegato Frederic Bertrand, CEO e Team Principal di Mahindra Racing. “La continuità sarà importante mentre la Formula E entra nell'era GEN4. La nuova vettura rappresenterà una sfida ancora più grande e la Season 13 richiederà una curva di apprendimento molto ripida per tutta la squadra”.
Sulla stessa linea Mortara: “Sono molto felice di continuare con il team. Abbiamo migliorato le nostre prestazioni a ogni livello e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito. La decima stagione in Formula E sarà una nuova sfida, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma sono curioso ed entusiasta di affrontarla”.
De Vries guarda invece al nuovo capitolo dopo una stagione da protagonista: “Abbiamo fatto molti progressi insieme e il terzo posto nel campionato a squadre è stato una grande ricompensa per il lavoro di tutti. Sono molto felice di continuare con Mahindra nell'era GEN4. È una sfida completamente nuova e ci sarà molto da imparare”.
Il conto alla rovescia verso la nuova Formula E è già partito. La Season 13 scatterà a dicembre da Jeddah, in Arabia Saudita, mentre i primi riferimenti sulla GEN4 arriveranno dai test prestagionali di Jarama, in Spagna, dal 16 al 20 novembre.