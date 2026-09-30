Mahindra riparte da Mortara e De Vries: confermata la coppia per la GEN4

Sei vittorie e 18 podi raccontano una carriera ai vertici della categoria. Il pilota svizzero-italiano è stato vicecampione nella Season 7 con il team Venturi, ha lottato per il titolo fino all'ultimo appuntamento nella Season 8 ed è rimasto matematicamente in corsa per il Mondiale fino alla finale della Season 12. Mortara è un grande specialista delle corse GT, ma oramai è un veterano delle monoposto elettriche.