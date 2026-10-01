Torino, l'attore Adam Sandler posa con la maglia granata

01 Ott 2026 - 19:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Sui canali social del Torino sono state pubblicate alcune immagini dell'attore Adam Sandler con la maglia granata e la scritta "Sandler 23". L'americano si trova in questi giorni sotto la Mole per girare il terzo capitolo della saga "Un weekend da bamboccioni" ed è stato travolto dall'affetto di torinesi e curiosi sul set allestito in pieno centro, in piazza San Carlo. E ha anche vestito un po' di granata del Toro, con il club di via Viotti che ha scritto: "Adam Sandler con la maglia del Toro? Absolute cinema".

Ultimi video

01:41
Corsa al Pallone d'oro

Corsa al Pallone d'oro

04:52
OTO PULISIC MILAN MCH

Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. Sono incazz... perché voglio sempre giocare"

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

01:15
Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

01:01
Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

00:49
Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

02:12
Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

00:18

Dzeko saluta la Bosnia: applausi e risate in conferenza prima della sua ultima gara

01:18
Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

00:51
Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

01:19
Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

01:54
Il Frosinone vola alto

Il Frosinone vola alto

02:04
Rinascimento viola

Rinascimento viola

01:31
Roma, non solo Dybalen

Roma, non solo Dybalen

01:41
Corsa al Pallone d'oro

Corsa al Pallone d'oro

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:17
Velasco: "Quando l'Italia gioca male bisogna tifare più forte, non fischiare"
19:03
Torneo in Croazia: terza vittoria di fila per l'Italia U19
19:02
Torino, l'attore Adam Sandler posa con la maglia granata
18:46
Caso Negreira: Real Madrid invia documenti a Uefa, per Barça "non è nuova inchiesta"
17:57
Italia-Armenia U21, le formazioni ufficiali