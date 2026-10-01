Torino, l'attore Adam Sandler posa con la maglia granata

Sui canali social del Torino sono state pubblicate alcune immagini dell'attore Adam Sandler con la maglia granata e la scritta "Sandler 23". L'americano si trova in questi giorni sotto la Mole per girare il terzo capitolo della saga "Un weekend da bamboccioni" ed è stato travolto dall'affetto di torinesi e curiosi sul set allestito in pieno centro, in piazza San Carlo. E ha anche vestito un po' di granata del Toro, con il club di via Viotti che ha scritto: "Adam Sandler con la maglia del Toro? Absolute cinema".