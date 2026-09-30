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Formula E

Citroën Racing svela i colori della sua monoposto GEN4

Resta la livrea tricolore con i colori della bandiera francese utilizzata nel corso della Stagione 12. Il marchio francese, che ha debuttato in Formula E nel 2025/2026 - concludendo al quinto posto nel Campionato Team, con una vittoria, diversi podi e una pole position, tutti conquistati da Nick Cassidy - si prepara ora ad affrontare la sua seconda avventura con una monoposto completamente rinnovata e un’ambizione chiara: compiere un ulteriore passo avanti in termini di competitività. L’inizio dell’era GEN4 porta con sé anche un’evoluzione della struttura sportiva del Citroën Racing Formula E Team. Dopo aver supportato il team in qualità di Managing Director per tutta la sua prima stagione, Beth Paretta viene nominata Team Principal. Al suo fianco, dal Lola arriva Frédéric Espinos in qualità di Competition Director & Deputy Team Principal.

30 Set 2026 - 14:29
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