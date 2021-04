 Bird e De Vries superfavoriti all'Eur ma la sfida elettrica è apertissima: caccia al terzo incomodo

FORMULA E

Il vincitore della prima edizione l'attuale leader del Mondiale si contendono i favori del pronostico per le due gare in programma nel weekend.

di

STEFANO GATTI

L'appuntamento con l'E-Prix di Roma è ormai dietro l'angolo e tocca ai bookmakers... sbilanciarsi sui favoriti al successo nelle due gare in programma sul circuito dell'Eur. In cima alla lista Sam Bird (vincitore della prima edizione nel 2018) e Nyck De Vries, vincitore di gara-uno a Diriyah, dove il Mondiale ha preso il via alla fine di febbraio e leader della classifica generale davanti allo stesso Bird.

Il pilota britannico della Jaguar (primo di gara-due a Diriyah) tenterà a Roma di colmare i suoi sette punti di ritardo (25 a 32) nei confronti di quello olandese della Mercedes. Per entrambi la quota del successo (in gara-uno) si attesta a 5,50.Appena più indietro la coppia Robins Frijns e Mitch Evans, pagati 7,50 volte la posta. Autore della pole position in gara due (e secondo al traguardo) in Arabia Saudita, Frijns è terzo in campionato con 22 punti per vIRGIN Racing mentre Mitch Evans (compagno di Bird alla Jaguar) ha trionfato a Roma nell'ultima edizione disputata (2019) prima della cancellazione della prova lo scorso anno. I due piloti del team britannico insomma hanno monopolizzato il podio alto nelle prime due edizioni. Da tenere d'occhio però è un veterano della Formula E sul quale appunto scommettere: stiamo parlando dell'esperto Andrè Lotterer, unico pilota capace di salire sul podio sia nel 2018 (terzo) che nel 2019 (secondo, dalla pole position): una progressione verso il primo posto che si è interrotta nel 2020 ma che il pilota della Porsche potrebbe finalizzare nei due appuntamenti del weekend.

Tornando ai due superfavoriti, Bird e De Vries godono dei favori del pronostico anche per quanto riguarda la corsa al titolo della prima stagione di Formula E con titolazione iridata FIA: Se Vries viene dato a 2,75 mentre il successo finale dell'inseguitore Bird vale attualmente 4,50 vole la posta giocata. Meno probabile, secondo agipronews, che il titolo possa finire nella mani di Frijns o del campione in carica Antonio Felix da Costa (entrambi in quota a 6,50) mentre un successo a fine campionato di Jean-Eric Vergne (compagno di squadra di Da Costa nel team DS Techeetah e due volte iridato in Formula E) vale dieci volte la posta giocata.