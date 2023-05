Bermuda rosso e motivazionale per Da Costa a Montecarlo: Wehrlein è avvisato!

FORMULA E

Il campione di tre anni fa si gioca nel Principato le sue residue chance di rincorrere il bis iridato

Sesto nella classifica generale a trentadue punti da Pascal Wehrlein, suo compagno di squadra alla Porsche, Antonio Félix Da Costa punta a rilanciare nell'Ex-Prix di Montecarlo la sua candidatura al titolo e - per non lasciare nulla di intentato allo scopo - inganna l'attesa di entrare in azione sfoggiando nel paddock del Principato un paio di bermuda rossi e... motivazionali, sui quali è ripetutamente stampato il volto del leader del ranking!

© Getty Images

A differenza di Werhrlein, il portoghese Da Costa può vantare una vittoria nell'E-Prix monegasco: nel 2021 al volante della DS Techeetah. D'altra parte, nelle due prime cinque edizioni, la tappa "principesca" del calendario - molto appropriatamente - si è concessa solo a piloti capaci di vincere il titolo: Sebastien Buemi nel 2015 e nel 2017, Jean-Eric Vergne nel 2019, lo stesso Da Costa come detto due anni fa e Stoffel Vandoorne nel 2022, quando la gara è passata alla cadenza annuale. Non sappiamo se Antonio Félix (campione nel 2020) sia scaramantico e se abbia intenzione di indossare i suoi bermuda rossi sotto la tuta ignifuga per prove e gara. Di sicuro per rosicchiare punti a Wehrlein e per tornare nel vivo della sfida iridata, a Da Costa servirà una performance da podio, puntando magari al bis del suo successo del 2021 a Montecarlo (primo anno sullo stesso tracciato del GP di Formula Uno) o magari della vittoria messa a segno nella prima edizione dell'E-Prix di Città del Capo.

Di seguito, il dettaglio della programmazione:

SABATO 6 MAGGIO

Prove Libere 1: dalle ore 07.25 alle 08.10 su Sportmediaset.it

Prove Libere 2: dalle ore 09.05 alle 09.50 su Sportmediaset.it

Qualifiche: dalle ore 10.30 alle 12.15 su Sportmediaset.it

Gara 1: dalle ore 15.00 su Italia 1 e Sportmediaset.it

