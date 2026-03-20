L'intervista

Alejandro Agag: “Toto Wolff è il grande ispiratore di questa Formula 1, il suo piano era di unirla alla Formula E”

Ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, il fondatore della serie elettrica ha "svelato" il piano della Mercedes ed è stato piuttosto critico sul nuovo corso della Formula 1

di Massimiliano Cocchi
20 Mar 2026 - 19:13
© Formula E

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Alla vigilia dell'E-Prix di Madrid, il primo della storia della Formula E, il fondatore della serie elettrica Alejandro Agag ha parlato del presente e del futuro del "suo" campionato, ma ha lanciato anche una stoccata contro il nuovo corso della Formula 1, in particolare ha parlato di Toto Wolff e di Mercedes. Secondo Agag il principale ispiratore del nuovo regolamento che vede un bilanciamento al 50% tra motore termico e motore elettrico sarebbe stato proprio il direttore esecutivo della Casa tedesca, oggi leader in Formula 1.

Queste le sue parole al quotidiano spagnolo Marca: "Quando la Mercedes se n'è andata da qui (nel 2022 ndr), è stato perché voleva copiare quello che stava succedendo in Formula E e portarlo in Formula 1. La principale fonte d'ispirazione per quello che sta succedendo sono state la Mercedes e Toto Wolff. Toto era qui, ha visto cosa stava succedendo e ha detto: "Porterò questo in Formula 1 e la unirò alla Formula E". E poiché l'idea è stata sua, adesso ha un vantaggio, e lo si può vedere dal divario tra loro e gli altri".  Poi la frecciata: "Penso che non sia un bene per la Formula 1, dovrebbe tornare a motori a combustione, ai V8, a più rumore e lasciare che la Formula E sia il campionato elettrico. Ora sono intrappolati tra i due, non sono né l'uno né l'altro".

© Formula E

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Sulla Formula 1 ha aggiunto: "Sì, mi piace perché capisco cosa sta succedendo. E lo capisco perché guardo le gare di Formula E, che ora è come guardare una gara di Formula 1. Capisco benissimo come funziona il supercondensatore, come si carica e si scarica... è quello che facciamo qui da 12 anni".

Sulla Formula E che vedremo dalla prossima stagione ha sentenziato: "Sarà il campionato più veloce del mondo. Le vetture Gen4 del prossimo anno saranno già molto vicine alla Formula 1. E le vetture di quinta o sesta generazione saranno più veloci della Formula 1. Prevedo che continuerà ad espandersi. Mi piacerebbe vedere una qualche forma di collaborazione con la Formula 1; ci sto lavorando costantemente, finora senza molto successo, ma questa è la mia idea".

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