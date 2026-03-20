Alejandro Agag: “Toto Wolff è il grande ispiratore di questa Formula 1, il suo piano era di unirla alla Formula E”

Queste le sue parole al quotidiano spagnolo Marca: "Quando la Mercedes se n'è andata da qui (nel 2022 ndr), è stato perché voleva copiare quello che stava succedendo in Formula E e portarlo in Formula 1. La principale fonte d'ispirazione per quello che sta succedendo sono state la Mercedes e Toto Wolff. Toto era qui, ha visto cosa stava succedendo e ha detto: "Porterò questo in Formula 1 e la unirò alla Formula E". E poiché l'idea è stata sua, adesso ha un vantaggio, e lo si può vedere dal divario tra loro e gli altri". Poi la frecciata: "Penso che non sia un bene per la Formula 1, dovrebbe tornare a motori a combustione, ai V8, a più rumore e lasciare che la Formula E sia il campionato elettrico. Ora sono intrappolati tra i due, non sono né l'uno né l'altro".