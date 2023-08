ABT Cupra lancia messaggi "green" a Vettel: futuro elettrico per il quattro volte campione del mondo?

FORMULA E

Il trentaseienne campione tedesco ha lasciato la Formula Uno al termine del Mondiale dello scorso anno

© Getty Images Dal verde dell'Aston Martin al "green" con riflessi blu elettrico della Formula E per Sebastian Vettel? Dalla sua Germania, sono arrivate nei giorni scorsi le indiscrezioni sulla possibilità che il quattro volte campione del mondo - che ha lasciato la Formula Uno al termine del Mondiale 2022 - sia l'oggetto del desiderio del team ABT Cupra che ha risolto il proprio rapporto con l'olandese Robin Frjins con il doppio appuntamento di Londra che - lo scorso weekend - ha consegnato alla storiala nona stagione del Mondiale elettrico. La vita in famiglia e le prestigiose - ma limitate - uscite con le monoposto da GP di sua proprietà (come al recente Festival Of Speed di Goodwood) potrebbero non essere ancora sufficientemente"appaganti" per l'ex pilota di Red Bull e Ferrari che - nel Mondiale elettrico - potrebbe trovare la... scintilla giusta per riaccendere la passione per la velocità e per farlo in una disciplina che - al gusto per la sfida con il cronometro - aggiunge una componente etica e (come si dice oggi) sostenibile che fa parte del suo modo di essere e di pensare.

© Getty Images

Molto più che dai risultati in pista (Aston Martin ha fatto proprio quest'anno il salto di qualità...!), le ultime stagioni di Vettel nel Mondiale sono infatti state contraddistinte dalla svolta ambientalista e dal suo impegno su temi etici che hanno spaziato ben oltre l'ambito della Formula Uno e dello sport, con prese di posizione quasi sempre controcorrente ed in alcuni casi molto "scomode" e in stridente contrasto con un ambiente molto conservatore, al di là delle dichiarazioni di intenti e dell'impegno dei singoli: come Sebastian e prima ancora Lewsi Hamilton. Da questo punto di vista, l'eventuale "discesa in campo" in Formula E rappresenta uno scenario plausibile e in linea con il Vettel di oggi... e di domani. Siamo però nel campo delle ipotesi o - per dirla alla moda del calciomercato - delle "suggestioni", comprese quelle campate per aria!

© Getty Images

Unica e vera controindicazione - per un uomo dal carattere supercompetitivo come Vettel (trentasei anni compiuti un mese fa) è la provenienza del canto della sirena Formula E. Ad "invitare" il tedesco a prendere in considerazione una seconda carriera nel Mondiale elettrico è il team ABT Cupra, che non è certo un top team della Formula E, fanalino di coda del ranking squadre con i soli 21 punti racimolati dal silurato Frjins e dal confermato Nico Muller, a fronte dei 304 dei campioni di Envision Racing e comunque solo poco più della metà dei 41 di Mahindra che ha appunto preceduto ABT Cupra nella classifica finale...