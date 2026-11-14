Atp Finals, focus Medvedev: tutto quello che c’è da sapere sul primo avversario di Cobolli

Gli otto maestri illuminano Piazza San Carlo tra la folla: ovazione per Cobolli
© Getty Images
© Getty Images
Il russo che rompe gli schemi e le racchette sarà il primo ostacolo sulla strada dell’azzurro al Torneo dei Maestri di Torinodi Redazione Sportmediaset
Sono tante le cose per cui Daniil Medvedev è famoso: russo, 30 anni, 198 centimetri. Parliamo di un tennista che rompe gli schemi, ma vista la grande quantità di racchette distrutte in carriera, diciamo che non si limita a rompere solo gli schemi…
Lo chiamano Bear, Orso, perché il suo cognome deriva dalla parola russa ‘Medved’, appunto orso. Ma lo chiamano anche Octopus (polipo), perché sembra avere dei tentacoli al posto delle braccia. Il fatto è che con lui puoi mai dire: fuori dal campo ti trovi di fronte Dottor Jekyll, sorridente, tranquillo, persino con un lato nerd da giocatore di scacchi e playstation. E poi magari in campo si presenta Mister Hyde, nervoso, provocatorio, imprevedibile.
Con Medvedev non esistono vie di mezzo. Ma quando lo affronti, è meglio non sottovalutarlo. Come conferma ai microfoni di Sportmediaset il coach Alessandro Petrone, che negli ultimi anni ha portato Arnaldi dalla posizione n. 900 del ranking fino alla top 30 mondiale: “Sicuramente è uno dei giocatori più difficili da affrontare perché ha una tecnica non convenzionale ed è dotato di un ottimo dritto e di un ottimo rovescio con cui riesce a essere molto preciso, ma la sua arma principale è l’intelligenza tattica: riesce a farti giocare palle sempre diverse, toglierti il ritmo e farti giocare come vuole lui”.
Il palmares poi non scherza: venticinque titoli Atp, tra cui gli US Open 2021 e le Finals nel 2020. E nel febbraio 2022 è diventato numero 1 del mondo: il primo a interrompere il dominio dei Fab Four in vetta al ranking dopo oltre 18 anni.
Un antieroe che ama i film di Tarantino. Pensandoci, è il regista perfetto: quando scende in campo Medvedev, non sai mai quale sarà il prossimo colpo di scena.
© Getty Images
© Getty Images