TENNIS

Atp Finals, focus Medvedev: tutto quello che c’è da sapere sul primo avversario di Cobolli

Il russo che rompe gli schemi e le racchette sarà il primo ostacolo sulla strada dell’azzurro al Torneo dei Maestri di Torino

di Redazione Sportmediaset
14 Nov 2026 - 10:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Sono tante le cose per cui Daniil Medvedev è famoso: russo, 30 anni, 198 centimetri. Parliamo di un tennista che rompe gli schemi, ma vista la grande quantità di racchette distrutte in carriera, diciamo che non si limita a rompere solo gli schemi…

Lo chiamano Bear, Orso, perché il suo cognome deriva dalla parola russa ‘Medved’, appunto orso. Ma lo chiamano anche Octopus (polipo), perché sembra avere dei tentacoli al posto delle braccia. Il fatto è che con lui puoi mai dire: fuori dal campo ti trovi di fronte Dottor Jekyll, sorridente, tranquillo, persino con un lato nerd da giocatore di scacchi e playstation. E poi magari in campo si presenta Mister Hyde, nervoso, provocatorio, imprevedibile. 

Leggi anche
FLAVIO COBOLLI

Cobolli scaccia la tensione: "Vivrò la settimana come una festa, che mi sottovalutino pure"

Con Medvedev non esistono vie di mezzo. Ma quando lo affronti, è meglio non sottovalutarlo. Come conferma ai microfoni di Sportmediaset il coach Alessandro Petrone, che negli ultimi anni ha portato Arnaldi dalla posizione n. 900 del ranking fino alla top 30 mondiale: “Sicuramente è uno dei giocatori più difficili da affrontare perché ha una tecnica non convenzionale ed è dotato di un ottimo dritto e di un ottimo rovescio con cui riesce a essere molto preciso, ma la sua arma principale è l’intelligenza tattica: riesce a farti giocare palle sempre diverse, toglierti il ritmo e farti giocare come vuole lui”.

Il palmares poi non scherza: venticinque titoli Atp, tra cui gli US Open 2021 e le Finals nel 2020. E nel febbraio 2022 è diventato numero 1 del mondo: il primo a interrompere il dominio dei Fab Four in vetta al ranking dopo oltre 18 anni.

Un antieroe che ama i film di Tarantino. Pensandoci, è il regista perfetto: quando scende in campo Medvedev, non sai mai quale sarà il prossimo colpo di scena.

Gli otto maestri illuminano Piazza San Carlo tra la folla: ovazione per Cobolli

1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

atp finals
medvedev
cobolli

Ultimi video

02:02
Tutti i numeri delle Nitto ATP Finals

Tutti i numeri delle Nitto ATP Finals 2026

04:19
DICH COBOLLI NITTO ATP FINALS DICH

Nitto Atp Finals, Cobolli: "Giocherò per tutta l'Italia"

00:51
Blue Carpet, i magnifici 8 sfilano per le strade di Torino

Blue Carpet, i magnifici 8 sfilano per le strade di Torino

45:53
Blue Carpet Nitto ATP Finals 2026: l'evento integrale

Blue Carpet Nitto ATP Finals 2026: l'evento integrale

00:50
Blue Carpet, l'ovazione per l'arrivo di Cobolli

Blue Carpet, l'ovazione per l'arrivo di Cobolli

00:44
Blue Carpet, applausi per Carlos Alcaraz e Zverev

Blue Carpet, applausi per Alcaraz e Zverev

01:26
18 MCH ALCARAZ GUARDA GINOCCHIO ALLENAMENTO COBOLLI 13/11 MCH

Alcaraz guarda il ginocchio fasciato: precauzione o allarme?

04:56
DICH BOLELLI VAVASSORI 13/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Contenti di essere qui per la terza volta"

00:18
Zverev-Jodar: domenica 15 novembre alle 14.00 su Canale 5

Zverev-Jodar: domenica 15 novembre alle 14.00 su Canale 5

01:14
DICH TRONZANO DA TORINO 13/11 CORRETTA SRV

Tronzano: "Vogliamo tenere le ATP Finals fino al 2029"

01:40
DICH CIPOLLETTA DA TORINO 13/11 SRV

Cipolletta: "ATP Finals un'eccellenza di Torino"

01:21
Gaudenzi: "Saranno Finals indimenticabili"

Gaudenzi: "Saranno Finals indimenticabili"

00:49
Nitto ATP Finals, i pronostici della sala stampa

Nitto ATP Finals, i pronostici della sala stampa

01:34
Nitto ATP Finals, come stanno i magnifici 8?

Nitto ATP Finals, come stanno i magnifici 8?

01:58
Binaghi: "Metodo Sinner per restare al top"

Binaghi: "Metodo Sinner per restare al top"

02:02
Tutti i numeri delle Nitto ATP Finals

Tutti i numeri delle Nitto ATP Finals 2026

I più visti

DICH COBOLLI NITTO ATP FINALS DICH

Nitto Atp Finals, Cobolli: "Giocherò per tutta l'Italia"

DICH BINAGHI DA SFS 11/11 SRV

Esclusiva Binaghi: "ATP Finals, tifiamo per Cobolli"

MCH ALLENAMENTO COBOLLI - ALCARAZ MCH

Cobolli-cam: allenamento con Alcaraz tra abbracci, selfie e video

Ecco i gironi delle Atp Finals 2026: Cobolli con Alcaraz e Medvedev, c'è Shelton per Zverev

INTERVISTA A MAX GIUSTI 12/11 DICH

Max Giusti e l'emozione di far parte della squadra Mediaset per le Atp Finals 2026

18 MCH ALCARAZ ARRIVA A TORINO 11/11 MCH

Atp Finals, bagno di folla a Torino per Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
Salernitana incendiata l'auto di Emmanuel Gyabuaa
11:54
Salernitana incendiata l'auto di Emmanuel Gyabuaa
11:53
Juve, non solo la punta: è caccia all'esterno, i cinque i nomi nella lista di Massara
11:40
Scherma, Cdm spada: Santuccio vince a Wuxi al rientro dall'infortunio
Francisco Conceição
11:39
Juve, Spalletti riabbraccia Conceiçao: torna col Venezia
11:35
Atp Finals, Barbara Foria sul palco del Village per i Comedy Break