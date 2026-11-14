Atp Finals, focus Medvedev: tutto quello che c’è da sapere sul primo avversario di Cobolli

Con Medvedev non esistono vie di mezzo. Ma quando lo affronti, è meglio non sottovalutarlo. Come conferma ai microfoni di Sportmediaset il coach Alessandro Petrone, che negli ultimi anni ha portato Arnaldi dalla posizione n. 900 del ranking fino alla top 30 mondiale: “Sicuramente è uno dei giocatori più difficili da affrontare perché ha una tecnica non convenzionale ed è dotato di un ottimo dritto e di un ottimo rovescio con cui riesce a essere molto preciso, ma la sua arma principale è l’intelligenza tattica: riesce a farti giocare palle sempre diverse, toglierti il ritmo e farti giocare come vuole lui”.