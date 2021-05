Wolff mantiene la promessa, test per Grosjean in Mercedes

Toto Wolff ha mantenuto la promessa: Romain Grosjean tornerà in Formula 1 per un test al volante della Mercedes. Il pilota francese guiderà la W10 al Paul Ricard il prossimo 29 giugno, ma già due giorni prima farà qualche demo laps in occasione del GP di Francia. L'ex Haas è stato nella sede di Barkley per fare la prova del sedile. La proposta da parte del team campione del mondo era arrivata dopo il brutto incidente di Grosjean in Bahrain lo scorso novembre da cui è uscito miracolosamente illeso. Ora potrà tornare in F1 per un giorno e poi continuare la sua carriera in Indycar.