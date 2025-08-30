Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
PROVE UFFICIALI

Pole di Piastri, beffato Norris. Terza fila per la Ferrari con Leclerc

L'australiano della McLaren la spunta sull'inglese nel derby McLaren

di Stefano Gatti
30 Ago 2025 - 16:10
1 di 35
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Pole position "a sorpresa"per Oscar Piastri a Zandvoort. Il leader australiano del Mondiale beffa per dodici millesimi il compagno di squadra Lando Norris che lo aveva sempre preceduto nei tre turni di prove libere. Seconda fila per Max Verstappen con la Red Bull a 263 millesimi e per il sorprendente rookie Isack Hadjar (+0.546) con la VISA Cash App Racing Bulls. Sotto inchiesta per essere rientrato ai box ad un ritmo troppo lento al termine delle qualifiche, il quattro volte campione del mondo se l'è cavata con un non luogo a procedere da parte del Collegio dei Commissari di Gara. Alle spalle di Verstappen e Hadjar ci sono la Mercedes di George Russell (a 593 millesimi dalla pole) e la Ferrari di Charles Leclerc con un gap dalla pole che ammonta a 678 millesimi. Il monegasco fa autocritica per una qualifica "pessima" ma - dopo tre turni di prove libere un po' in sofferenza nei suoi confronti - riesce comunque a fare meglio del compagno fila Lewis Hamilton (+0.728) che apre la quarta fila. Al fianco del sette volte iridato Liam Lawson (Racing Bulls) che sulla pista del suo debutto nel Mondiale (due anni fa in sostituzione dell'infortunato Ricciardo) porta nella top tena anche la seconda V-Carb made in Faenza. A completare la parte "nobile" dello schieramento i due ex ferraristi spagnoli Carlos Sainz (Williams-Mercedes, +0.843) e Fernando Alonso (Aston Martin, +0-968).

La seconda metà della griglia si apre con la quinta fila occupata da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes (primo escluso al termine del Q2), alle prese con un weekend in progressione ma che non sembra segnare una svolta rispetto alle opache prestazioni degli ultimi tre mesi. A dividere la quinta fila con AKA è Yuki Tsunoda con la Red Bull. Settima fila per Gabriel Bortoleto (Sauber) e Pierre Gasly con la Alpine. A completare l'ottava fila aperta dalla Williams di Alexander Albon è Franco Colapinto (Alpine), prima vittima del taglio del Q1. Nona fila per Nico Hulkenberg con la seconda Sauber e per Esteban Ocon (Haas-Ferrari). Il compagno di squadra di quest'ultimo Oliver Bearman divide la decima e ultima fila con Lance Stroll, che ha compromesso subito le sue chances con un'uscita di pista alla penultima curva, dopo aver perso il controllo della sua Aston Martin in fase di impostazione mettendo le ruote di sinistra sull'erba. Per il canadese è il secondo incidente nel giro di ventiquattro ore.

formula 1
gp olanda
zandvoort
prove ufficiali

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

01:36

Leclerc e Hamilton costruiscono la loro SF-24... di mattoncini

03:52
Parata auto Lego F1 Miami

Da Leclerc a Verstappen: i piloti di Formula 1 guidano Lego a Miami

00:18
Hamilton show al Met Gala

Hamilton show al Met Gala

00:21
Hamilton e Leclerc mostrano i loro talenti calcistici

Hamilton e Leclerc mostrano il loro talento calcistico

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

I più visti di Formula 1

Stroll "rottama" la sua Aston Martin a Zandvoort

Norris infallibile a Zandvoort, Alonso divide le McLaren, le Ferrari in rimonta

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Norris e Piastri sul velluto a Zandvoort, Ferrari nell'anonimato

Stella avverte la McLaren: "La Ferrari lotterà con noi per la vittoria nel finale di stagione"

Norris e Piastri, doppietta McLaren a Budapest. Leclerc quarto e deluso

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:51
Curling, Trentino World Cup: azzurri cedono di misura al Canada
17:49
Leclerc: "Oggi sono stato pessimo". Hamilton: "Proviamo a fare una gara d'attacco"
17:46
Piastri: "Più veloce di Lando quando contava". Norris: "Ci vediamo in gara"
17:37
Verratti a Pescara per seguire la squadra
17:36
Roma tra Sancho e George, ma ci sono due alternative