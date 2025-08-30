Pole di Piastri, beffato Norris. Terza fila per la Ferrari con Leclerc

La seconda metà della griglia si apre con la quinta fila occupata da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes (primo escluso al termine del Q2), alle prese con un weekend in progressione ma che non sembra segnare una svolta rispetto alle opache prestazioni degli ultimi tre mesi. A dividere la quinta fila con AKA è Yuki Tsunoda con la Red Bull. Settima fila per Gabriel Bortoleto (Sauber) e Pierre Gasly con la Alpine. A completare l'ottava fila aperta dalla Williams di Alexander Albon è Franco Colapinto (Alpine), prima vittima del taglio del Q1. Nona fila per Nico Hulkenberg con la seconda Sauber e per Esteban Ocon (Haas-Ferrari). Il compagno di squadra di quest'ultimo Oliver Bearman divide la decima e ultima fila con Lance Stroll, che ha compromesso subito le sue chances con un'uscita di pista alla penultima curva, dopo aver perso il controllo della sua Aston Martin in fase di impostazione mettendo le ruote di sinistra sull'erba. Per il canadese è il secondo incidente nel giro di ventiquattro ore.